O distanciamento social levou muita gente para a cozinha. Preparar a própria refeição e também para a família tornou-se mais que um passatempo, voltou a ser prova de amor e preocupação com a saúde. Há tempos não se via tanto destaque para a culinária caseira. E muita gente buscando, criando e compartilhando novas receitas, descobrindo dotes que não conhecia. Nessa adaptação a uma nova vida, crescem também os conteúdos postados na internet, seguindo o exemplo dos programas de TV e reality shows gastronômicos que já tinham conquistado espectadores e fãs.

Na plataforma YouTube proliferam os canais com dicas de culinária, assinados por famosos e anônimos, que logo se popularizam. Do doce ao sal, há opções para todos os paladares: comidinha caseira, memória da vovó, prato sofisticado, receita vegana, sanduíche punk. Alguns “cozinheiros” amadores ou profissionais somam mais de 3 milhões de inscritos e os vídeos atingem perto de 40 milhões de usuários a cada mês. Veja alguns canais de sucesso até para quem não tem afinidade com a culinária.

Ana Maria Brogui

Pioneiro entre os programas de culinária no YouTube Brasil, é apresentado pelo publicitário paulista Caio Novaes. As receitas descomplicadas, com linguagem rústica, conquistaram 3,5 milhões de inscritos. O canal mostra receitas de marcas conhecidas, provando que podem ser simples.

Cozinha para 2

Um dos maiores canais no YouTube apresenta receitas variadas pelo casal Carol Thomé e Duca Mendes. De forma didática e descontraída, eles ensinam em vídeos interativos com receitas, dicas e histórias. Falam de amor e de como cozinhar pode ser descomplicado.

Presunto Vegetariano

Opção de pratos veganos e vegetarianos práticos e versáteis ensinados pela fotógrafa e designer Paula Lumi. O nome do canal é uma crítica humorada a restaurantes que se dizem veganos mas usam queijo e presunto. De forma didática, mostra alternativas para substituir a carne.

Nhac GNT

As receitas apresentadas no canal de TV por Rodrigo Hilbert, Claude Troisgos, Rita Lobo, Bela Gil, Felipe Bronze e Raíza Costa são levadas para a plataforma. Também inclui pratos veganos e programas de entretenimento e de cardápios de datas comemorativas.

Miolos Fritos

As receitas são retiradas de séries, filmes e jogos, de tudo um pouco. Atualmente, é apresentado pelo publicitário Beto Padreca, que tem mais de 100 mil inscritos. Um dos destaques é um cannoli inspirado no filme O Poderoso Chefão.

Igor Rocha

O jovem começou de maneira despretensiosa a ensinar receitas fáceis e logo viralizou nas redes sociais. No canal, ele já tem 90 mil inscritos e algumas receitas atingem 300 mil visualizações. O lema é comer sem culpa, com opções de pratos diet e fit.

Panelinha

Canal criado e apresentado por Rita Lobo, traz receitas fáceis e que funcionam, utilizando ingredientes frescos e saudáveis. A seção O que Tem na Geladeira é ideal para esses dias de isolamento social.

Banquete

Com receitas sofisticadas, o canal faz jus ao nome. Os gaúchos Mariana Moura e Frederico Leonardo Dora se divertem na apresentação das receitas. Trazem a memória afetiva dos pratos preparados pelas vovós.

Receitas de Minuto

A praticidade ideal para quem se divide no home office e na cozinha. Pratos descomplicados, econômicos e rápidos são preparados por Gisele Souza, que mostra conteúdos com truques até para vegetarianos.

Danielle Noce

A apresentadora, estilista, escritora e youtuber brasiliense Danielle Noce é uma confeiteira que divide suas receitas em vídeos e fotos divertidos. Com quase 3 milhões de inscritos, o canal atinge milhões de visualizações a cada sobremesa. Ela também fala de viagens com o marido Paulo Cuenca.

Rolê Gourmet

Os youtubers PC Siqueira e Otávio Albuquerque cozinham receitas simples e rápidas e usam o bom humor. Uma batata chips que eles prepararam rendeu mais de 3 milhões de visualizações. Há pratos diversificados. A dupla costuma receber convidados nas gravações.

Panelaço

O músico João Gordo apresenta o canal recebendo convidados famosos que dividem os preparos dos pratos e dão entrevistas. As receitas veganas com viés hardcore podem ser sinistras, mas prezam o respeito aos animais, sem crueldade em seu preparo.