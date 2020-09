Magazine Conheça algumas obras de José Ribamar Ferreira, mais conhecido como Ferreira Gullar Com esse pseudônimo, escritor construiu sua carreira literária, participando dos mais importantes acontecimentos da poesia brasileira

Há 90 anos, em São Luís do Maranhão, nascia José Ribamar Ferreira, que mais tarde decidiu mudar seu nome para Ferreira Gullar. E, com esse pseudônimo, construiu sua carreira literária, participando dos mais importantes acontecimentos da poesia brasileira. Com forte militância política, foi exilado pela ditadura e dividiu os anos entre Rússia, Argentina e Chile. ...