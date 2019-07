Magazine Conheça a vovó youtuber de Goiânia com mais de 140 mil seguidores Vovó Elenita tem um canal onde ensina receitas e truques domésticos; confira o recado inspirador que ela tem para dar neste Dia dos Avós

Vovó Elenita tem 69 anos e está prestes a completar mais um ano de vida em outubro. Desde 2017, ela alimenta um canal no YouTube, que já conta com mais de 148 mil seguidores. Com muito carisma e fofura, Vovó Elenita ensina em seus vídeos receitas práticas e deliciosas, além de dar dicas para a casa, como a fabricação de sabão caseiro e maneiras de economizar produt...