Magazine Conheça a trajetória do grafiteiro Fábio Gomes, de Trindade, que teve obra publicada por Viola Davis A arte que chamou a atenção da atriz norte-americana foi o grafite de uma jovem negra com penteado afro sendo contornado pela copa de um pé de acerola feito num muro vizinho da residência do artista

Viver da arte. Esse é o grande desejo do grafiteiro Fábio da Costa Gomes, de 30 anos, de Trindade, que viu sua vida mudar por causa de um compartilhamento no Instagram na segunda-feira. Com 6 milhões de seguidores, a atriz Viola Davis, vencedora do Oscar em 2017, repostou uma obra do artista em sua rede social, o marcou e deixou a mensagem “Love this” (em trad...