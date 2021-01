O nome artístico surgiu da rima. A junção de dom com nato virou Donato. No Relato combina com Donato e representa narrar o cotidiano e fazer protesto. Assim, durante a pandemia do novo coronavírus, o rapper goiano Daniel Morais, de 29 anos, decidiu lançar oficialmente sua carreira na música como Donato No Relato. A primeira faixa, gravada e disponibilizada com videoclipe nas redes sociais, foi Made In Goiânia, que conta com mais de 130 mil visualizações no YouTube. A mais nova, o rap romântico Ma Cherie, composição em português e em francês, será postada no dia 20.

“Sempre fui cantor no anonimato e agora sou oficialmente. Dei início na minha carreira há apenas seis meses depois de ser pai de família, casado, com filho de seis anos, com a questão financeira estabilizada, para trabalhar na música de maneira independente. A minha ideia é servir de inspiração para que outras pessoas nunca desistam de lutar pelos seus sonhos”, comenta Donato. Em terra do sertanejo e do rock alternativo, o artista integra uma cena cada vez mais forte e que ecoa da periferia de Goiânia e da região metropolitana com o objetivo de falar das mazelas sociais e de histórias de luta e superação.

Apesar do pouco tempo de carreira, Donato já começa a colher frutos do trabalho com bons números nas redes sociais. Com apenas duas músicas disponibilizadas no seu canal no YouTube, ele soma quase 250 mil visualizações – com números que não param de crescer. As canções chamam a atenção do público pelas letras contestadoras e também pela produção de primeira. O rapper montou o próprio estúdio (CausArt) onde ele mesmo dirige e produz todas as canções. Nos clipes, rostos conhecidos de amigos e de familiares, como da sua mãe, irmão e filho, por exemplo, estão sempre presentes nas cenas.

A ideia de Donato é disponibilizar uma música por mês com clipe até completar 12 faixas, formando assim o seu primeiro álbum. Além de Made In Goiânia, ele lançou a canção Mãe, que retrata a sua infância difícil. Ele conta que foi criado em um ambiente hostil no qual o pai agredia fisicamente e verbalmente a mãe diante dele e dos irmãos. O artista mandou este recado: “Levou a vida do jeito certo/ Com a pessoa errada /Quem poderia ter dado carrinho/ Preferiu sentar a porrada”, canta. “Sempre coloquei a minha realidade na ponta da caneta”, diz ele, que tem como referências MV Bill, Racionais, Sabotagem, Hungria e Djonga.

Sem clipe, o artista lançou em dezembro no Spotify o rap Papo de Visão, composição que narra a sua vida dura até o momento atual. “No lugar que cresci sem oportunidade eu tinha apenas duas opções na vida: ou entrar para a turma da pesada, do crime e do assalto, ou se apegar na arte, e essa foi a minha salvação. Eu vi muito amigos morrendo e hoje sou um vitorioso”, vibra Donato. A próxima faixa do repertório será Ma Cherie, uma declaração de amor à esposa cantada na língua que aprendeu quando morou na França. Para o próximo mês, ele deve lançar um rap com batida de reggaeton e outro gospel.

Trajetória

Criado no setor Santo Hilário, Donato teve uma infância dura ao lado dos três irmãos. Eles presenciaram por muitas vezes as agressões físicas do pai com a mãe. “A gente cresceu vendo essa situação. Ele chegava bêbado e batendo”, lembra. Nessa época, aos 7 anos, ele estudava no Convento Mãe Dolorosa, no Dom Fernando, onde teve os primeiros contatos com a arte. Lá, aprendeu a tocar bateria, trompete e violão, além de outras atividades fora da música, como bordado, capoeira e artes plásticas. “Enquanto na minha casa era o caos, no espaço religioso era a pura magia”, conta.

No convento, nasceram as primeiras rimas e versos. Pouco tempo depois, Donato se apresentava em algumas igrejas da sua região. Foram vários anos no meio cultural até que quando completou 16 anos teve que sair do convento – era a idade limite para frequentar o lugar. Nessa época precisou arrumar um emprego para ajudar com as despesas e, então, foi trabalhar com um vizinho como ajudante de pedreiro. “Coloquei na minha cabeça que juntaria dinheiro para ir embora do Brasil porque não aguentava mais tanto sofrimento. A minha mãe trabalhava o dia todo e dois irmãos entraram nas drogas”, lembra.

Quando completou 18 anos, Donato fez as malas e mudou-se para Paris, na França. “Fui confiando no meu empenho braçal na área da construção civil. Chegando lá fiquei muito sozinho, caí na depressão e comecei a estudar o rap francês para distrair minha cabeça e hoje falo fluentemente a língua”, conta. Foram dois anos morando fora, numa experiência que ele relata na canção Made in Goiânia. “Rodei a Europa e não me senti melhor/ Fui para São Paulo e não me senti melhor/...Retornei para Goiânia e entendi o que é melhor ”, canta. “Foi muito sofrimento para voltar sem nada no bolso”, comenta.

Dias de luta, dias de glória

Quando voltou para Goiânia depois da sofrida temporada em Paris, Donato trabalhou como frentista num posto de combustível, depois numa padaria e também como bombeiro civil. “Foi quando me salvei novamente. Nessa época também conheci a minha esposa, Mayara Camargo Morais, que é farmacêutica, e abrimos uma empresa na área estética”, relata ele, que se especializou em estética masculina. Após conseguir uma boa condição financeira, o artista abriu o próprio estúdio e resolveu seguir adiante com o sonho de ser cantor. “Nesse momento escrevi várias canções e aproveitei outras”, conta.

Donato não quer apenas cantar, a proposta do estúdio é também ajudar novos artistas que, assim como ele, nunca tiveram apoio por se tratar de um segmento que ainda sofre muito preconceito. “O rap, por ser da periferia, infelizmente é tratado como algo fora da Lei. O que desejo com o meu trabalho é mudar essa visão marginalizada da sociedade e mostrar para crianças que é possível superar obstáculos”, destaca. Parte dessa iniciativa terá início hoje com uma série de entrevistas e roda de conversas que serão gravadas em formato de vídeo para o YouTube e como podcast no Spotify. O primeiro programa deve ir ao ar na próxima semana.

Voz contra agressão

A música Mãe se tornou um hino contra a violência doméstica - durante a pandemia, houve um aumento de feminicídios no Brasil, chegando a 648 casos no primeiro semestre de 2020, 1,9% a mais que 2019, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A canção foi escrita há pouco mais de cinco meses, depois que Donato decidiu procurar o pai novamente para conhecer o seu filho. “Apesar de tudo que aconteceu eu sinto falta dele e dei o meu perdão. No entanto, pouco tempo depois dessa minha iniciativa, mesmo com denúncias nas costas, ele se sentiu no direito de procurar novamente minha mãe para ofender e dando data para ela retornar com ele. A minha mãe hoje sofre de diversos traumas e o meu pai sumiu de novo”, afirma. A faixa foi gravada nas ruas de Goiânia, nos bairros Santo Hilário e Jardim das Aroeiras, onde ele nasceu e foi criado. O clipe conta com a participação do ator Thiago Cozzatto e da bailarina Emily Naite, ambos goianos, representando o pai e a mãe de Donato.