Magazine Confirmados

O show internacional da cantora galesa Bonnie Tyler, que comemora os 50 anos de carreira, segue confirmado no dia 9 de maio, às 22h30, no Goiânia Arena, segundo os organizadores. Já a turnê da banda Dire Straits Legacy está dentro do prazo do decreto de emergência do governo – que se encerra no dia 27, mas o prazo pode ser prorrogado em caso de comprovada necessidade...