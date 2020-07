Magazine Confira sugestões de filmes disponíveis em streaming para relembrar Bruce Lee

Nesta segunda-feira (20), completam-se 47 anos da morte de Bruce Lee. Ator, lutador de artes marciais e filósofo, é considerado por muitos um ícone da cultura pop do século 20. Ao longo de sua carreira, atuou em dezenas de filmes, que tinham as artes marciais como eixo central. Bruce Lee morreu novo, em 20 de julho de 1973, aos 32 anos, vítima de um edema cerebral. Não c...