Confira seis livros para relembrar a trajetória de José Saramago

Nesta quinta-feira (18), completam-se dez anos sem José Saramago. O escritor português morreu aos 87 anos em sua casa, em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, onde vivia com sua esposa. Um dos maiores nomes da literatura, recebeu em 1998 o Prêmio Nobel de Literatura e, em 1995, o Camões, pelo conjunto de sua obra. Com uma trajetória marcada por opiniões fortes e obras com vié...