Magazine Confira séries e filmes de animação disponíveis nas plataformas digitais

O gênero da animação ganha sempre adeptos com filmes e séries disponíveis em diversas plataformas digitais. Em tons infantis, adultos, com roupagens realistas e fantasiosas, as animações saem do lugar comum e rompem barreiras das ficções convencionais. Nos últimos anos, diversas produções acompanham as transformações tecnológicas e contribuem para novas narra...