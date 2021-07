Magazine Confira quatro produções do cinema com trilhas inesquecíveis Aproveitando a chegada do fim de semana, prepare a pipoca e vem se emocionar.

Há 39 anos, num 24 de julho, a canção Eye Of The Tiger, da banda Survivor, chegava ao primeiro posto da parada norte-americana graças ao impulso proporcionado pelo filme Rocky III, protagonizado por Sylvester Stallone. A canção é um dos maiores hits do grupo e se transformou também num hino esportivo. Nesse ritmo e aproveitando a chegada do fim de semana, nada ...