Magazine Confira quatro filmes para ver Michelle Rodriguez além dos carros tunados Uma das estrelas da franquia Velozes e Furiosos, atriz completa 43 anos nesta segunda-feira

A atriz Michelle Rodriguez, uma das estrelas da franquia Velozes e Furiosos, completa 43 anos hoje e com uma carreira que vai muito além da saga de carros tunados e esportivos. No currículo, filmes como Resident Evil: O Hóspede Maldito, S.W.A.T. Comando Especial, Boa de Briga e Machete. Ela também estrelou a superprodução Avatar, do diretor James Cameron, que se tornou u...