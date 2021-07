Magazine Confira quatro filmes para maratonar o camaleão do cinema Quer conferir o versátil ator Willem Dafoe, que completa hoje 66 anos, em cena? O POPULAR traz dicas de filmes disponíveis nas plataformas digitais

Ele já sofreu com a cera quente derramada por Madonna em Corpo em Evidência, foi o Duende Verde, arquirrival do Homem Aranha, e viveu o introspectivo artista holandês Vincent van Gogh em No Portal da Eternidade. Por trás desses papéis diferentes está o versátil ator Willem Dafoe, que completa hoje 66 anos. Em mais de quatro décadas de carreira, ele interpretou...