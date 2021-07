Magazine Confira quatro filmes com protagonistas sobre duas rodas No Dia Nacional do Motociclista, a coluna Em Casa traz dicas filmes disponíveis nas plataformas digitais nos quais as motos são importantes nas tramas.

Os apaixonados por duas rodas celebram hoje o Dia Nacional do Motociclista. Em 1984, foi proposto que a data fosse comemorada em 27 de julho em homenagem ao ex-mecânico Marcus Bernardi, que trabalhou em uma grande fábrica de motocicletas no interior de São Paulo. A partir de 1982, as comemorações constavam em diversas agendas. No cinema, essa paixão também fo...