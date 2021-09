Magazine Confira quatro filmes com Laura Cardoso disponíveis nas plataformas de streaming Recordista na teledramaturgia como a atriz que mais estrelou telenovelas no Brasil, Laura Cardoso comemora 94 anos nesta segunda-feira (13/09)

Essa paulista que comemora nesta segunda-feira 94 anos de idade nasceu Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni. Ela é recordista na teledramaturgia como a atriz que mais estrelou telenovelas no Brasil – atualmente, pode ser vista em Império, da Globo, na qual interpreta Jesuína. Mas sua carreira no cinema e no teatro é também bastante profícua. Provavelmente, Laura ja perd...