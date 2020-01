Magazine Confira programação e horário de funcionamento do Ita Center Park 2020 Nesta temporada, as opções vão desde brinquedos para crianças como para os que gostam de muita adrenalina

Para movimentar as férias escolares de quem resolveu ficar em Goiânia e para a alegria da criançada, o Ita Center Park está de volta à área externa do Flamboyant Shopping Center. Nessa temporada, as opções vão desde brinquedos para crianças como para os que gostam de muita adrenalina. Para os mais radicais estão o Free Style, Booster, Trenó Fantasma, Tapete...