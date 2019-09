Magazine Confira programação completa do Aldeia Sesc de Artes 2019 em Goiânia Confira os horários dos espetáculos deste final de semana

Sábado (7) 9h30 e 11h30 - Oficina Dança e Circo, com Alexssandra Sousa (GO). De 6 a 12 anos. Sesc Centro. 11h, 16h30 e 18h30 - Oficina Brincadeiras de Palco, com Luciana Gonçalves (GO). De 6 a 10 anos. Sesc Centro. 15h e 17h – Espetáculo O Pequeno Príncipe Preto, com O Pequeno Príncipe Preto (RJ). 1 ano. Teatro Sesc Centro. 20h30 - Espetáculo Meu Quintal é Maior que...