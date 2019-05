Magazine Confira pontos imperdíveis para viajar na região do Centro de Portugal Partindo de Lisboa, é possível fazer um roteiro completo por todas as dez cidades ou escolher um destino para um simples bate-e-volta

Com 28 mil quilômetros quadrados, a região do Centro de Portugal conquista viajantes com belas paisagens, cidades charmosas, vilas históricas, gastronomia de alto nível e hotéis inesquecíveis. Alugando um carro, é possível explorar destinos impressionantes que estão localizados entre Lisboa e Porto. Confira dez destinos para descobrir de carro na região. Depe...