Mídia de streaming de áudio que vive um mercado crescente, o podcast é uma tendência mundial, tanto para quem produz quanto para quem ouve. Os temas são os mais variados e há opções para todos os estilos de ouvintes. O POPULAR preparou uma lista segmentada para ajudar quem está em casa em busca de novidade, informação e diversão. Alguns podcasts já ganharam prêmios.

CULTURA

Magazine Sonoro: podcast quinzenal do POPULAR, já lançou três episódios que falam sobre cultura. Com edição de Rodrigo Alves, editor do Magazine e que divide a apresentação com o repórter Renato Queiroz, o programa conta sempre com a participação de convidados e fica disponível em todas as plataformas de streaming. Ele vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 15 dias, comentando os principais assuntos da música, cinema, literatura, história, moda, teatro, artes plásticas e televisão.

Café Brasil: apresentado por Luciano Pires, é um dos mais ouvidos no Brasil. Fala de cultura, educação, comportamento e raízes brasileiras.

POLÍTICA

Giro 360: produzido semanalmente em parceria do POPULAR e Executiva FM, aprofunda as notícias da coluna política do jornal. É apresentado por Caio Henrique Salgado e Marcos Nunes Carreiro.

Papo de Política: analisa os destaques da semana e os bastidores do poder, com as jornalistas Natuza Nery, Maria Júlia Coutinho, Julia Diailibi e Andréia Sadi, da Globo.

Foro de Teresina: criado pela revista Piauí, discute os fatos políticos em mesa-redonda comandada por Fernando de Barros e Silva, com participação de José Roberto de Toledo e Malu Gaspar.

ATUALIDADE

Coronavírus sem Mistérios: novidade do POPULAR, que estreou dia 19, terá edições semanais, apresentando as notícias da pandemia. Trata-se de um projeto temporário, tendo em vista o ritmo febril das notícias sobre a Covid-19, que se serve da ciência para esclarecer pontos que, sem esse amparo, mais atrapalham do que ajudam. O programa é conduzido pela editora-executiva do POPULAR, Silvana Bittencourt, e pela editora de Vida Urbana, Gabriela Lima. Está disponível no site do POPULAR e nas principais plataformas de streaming.

O Assunto: a jornalista Renata Lo Prete, da TV Globo, conversa com especialistas sobre assuntos relevantes no Brasil e no mundo.

Os Mamilos: podcast semanal que busca nas redes sociais temas polêmicos para debate.

É Noia Minha?: a roteirista e escritora Camila Fremder reúne convidados para falar sobre assuntos diversos. Exclusivo do Spotify.

Meteora: com a jornalista Cris Guterres e a publicitária Renata Hilario, abre debates com análises modernas sobre diversidade e sem tabus.

MÚSICA

Essenciais: produzido pela Deezer, serviço de streaming de música, traz entrevistas com os principais nomes da música brasileira e apresenta suas músicas em uma linha do tempo.

Vamos Falar sobre Música?: semanalmente, discute a cultura pop e os lançamentos da música de forma humorada. Feito por Cleber Facchi, Heloisa Cleaver, Isadora Almeida e Nik Silva.

LITERATURA

Clube do Livro: o ator Antonio Fagundes lança semanalmente o podcast onde fala de sua paixão pela literatura e comenta sobre autores nacionais.

Histórias de Ninar Garotas Rebeldes: narrado pela apresentadora Astrid Fontenelle e pela escritora Jout Jout, traz contos de fadas sobre mulheres, baseado no best-seller de Elena Favilli e Francesca Carvalho.

Resumocast: sobre livros de negócios e empreendedorismo. Os episódios semanais têm produção de Gustavo Carrionde (em Dubai), Rafael Pires (São Paulo) e Renata Libérica (Recife).

Rabiscos: apresentado pelos escritores Jéssica Balbino e Tadeu Rodrigues, discute sobre livros e resenhas.

HUMOR

Pretinho Básico: humorístico comandado por Fetter, Luciano Potter, Porã, Rafinha, Magro Lima e Duda Garbi, conta com participantes itinerantes.

Um Milkshake Chamado Wanda: notícias sobre cultura pop divulgadas com humor por Phelipe Cruz, Samir Duarte e Marina Santa Helena.

TECNOLOGIA

Loop Matinal: podcast do canal Loop Infinito que traz notícias de tecnologia feito por Marcus Mendes em episódios curtos.

Hipsters Ponto Tech debates sobre tecnologia, programação startups, design e tendências do setor.

The Shift: extensão da newsletter