Magazine Confira os sucessos que compõem a setlist do show de Gilberto Gil

1 – Tempo Rei 2 – A Novidade 3 – Is This Love 4 – Não Chore Mais (No Woman, No Cry) 5 – A Paz 6 – Drão 7 – Seu Olhar 8 – Aquele Abraço 9 – Ilê Ayie (Que Bloco é Esse) 10 – Nossa Gente 11 – Andar Com Fé 12 – Palco 13 – Punk da Periferia 14 – Realce BIS: 15 – Nos Barracos da Cidade 16 - Ma...