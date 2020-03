Magazine Confira os shows da Pecuária de Goiânia 2020: Wesley Safadão e Jorge & Mateus estão confirmados Festa está programada para acontecer entre 12 e 24 de maio no Parque de Exposições Agropecuário

A Pecuária de Goiânia começou a divulgar as primeiras atrações da edição 2020. Wesley Safadão, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Marília Mendonça são os grandes nomes da festa programada para 12 a 24 de maio no Parque de Exposições Agropecuário. Também estão confirmadas na edição 2020 as duplas Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraisa, Luiza & ...