Malhação

Samantha e Lica disfarçam a intimidade com a chegada de Felipe, que percebe o clima. Anderson decide angariar dinheiro para comprar equipamentos de produção. K2 trama com Samira para fingir sua gravidez para K1. Mitsuko afirma que administrará o dinheiro de Tina. Lica planeja fazer uma festa-surpresa para Keyla no dia da festa de Tonico. Dadá chega para o aniversário de Tonico. Tato e Keyla se beijam e Deco vê. Lica organiza uma balada para Keyla e Tonico. Tato elogia as atitudes de Keyla. K2 inventa para Tato que está grávida.

Flor do Caribe

Duque dá para Cassiano o endereço do hotel onde Dom Rafael está no Rio de Janeiro, mas aconselha o amigo a deixar a procura por conta da aeronáutica. Carol aceita ajudar Veridiana a procurar a filha, e sugere que ela e seus netos gravem um vídeo para ser divulgado na internet. Amaralina e Duque vão à casa de Alberto assinar o contrato da venda da mina. Mantovani convida Taís para jantar. Alberto fica furioso ao receber do oficial de justiça o pedido de divórcio de Ester. Alberto expulsa Ester e Samuca de casa.

Haja Coração

A perícia conclui que a explosão do helicóptero em que Teodora estava foi um acidente. Agilson estranha a reação de Leozinho. Shirlei se emociona ao saber que Felipe encontrou seu sapato. Bruna ameaça revelar a Camila por que Giovanni foi preso. Enéas avisa a Aparício que Rebeca aceitou ser readmitida. Francesca se aproxima de Rodrigo. Adriana repreende Beto por querer separar Tancinha de Apolo. Jéssica não gosta de saber que Shirlei está trabalhando na casa de Felipe. Adriana avisa a Apolo que ele terá que ir à festa com os patrocinadores sem Tancinha. Bruna conta a Enéas que Giovanni está namorando Camila.

A Força do Querer

Joyce desconfia de Eugênio ao comentar sobre a traição do passado de Bibi. Edinalva provoca Abel ao mostrar as fotos de Ruyzinho. Bibi prepara sua fuga com Rubinho e Aurora se desespera. Jeiza constata que Bibi não estava grávida. Joyce sofre para fazer as fotos para a revista de moda com Ritinha, e Ivana se recusa a participar da sessão. Aurora pensa em denunciar a fuga de Rubinho. Silvana engana Eurico e inventa que Dita está doente para poder jogar. Jeiza revela para Zeca a possibilidade de lutar nos Estados Unidos. Joyce conversa com Ivana sobre Cláudio. Rubinho consegue fugir da prisão, com a ajuda de Bibi.