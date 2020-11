Magazine Confira os resumos do dia das novelas da Globo

NOVELAS / RESUMOS DO DIA Malhação Samantha e Lica disfarçam a intimidade com a chegada de Felipe, que percebe o clima. Anderson decide angariar dinheiro para comprar equipamentos de produção. K2 trama com Samira para fingir sua gravidez para K1. Mitsuko afirma que administrará o dinheiro de Tina. Lica planeja fazer uma festa-surpresa par...