Malhação Filipe promete a Rita que convencerá Lígia a permitir seu encontro com Nina. Marquinhos tem uma ideia para Diana vencer o debate com Jaqueline. César aceita viajar e deixar Milena sozinha em casa. Lígia permite que Rita veja Nina com Filipe. Ramiro e Matoso avisam a Rui sobre o namoro de Rita e Filipe. Filipe incentiva Lígia a sair com Madureira. Guga s...