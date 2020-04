Magazine Confira os resumos de novelas desta quarta-feira (22)

Malhação: Viva a Diferença Keyla questiona Deco para saber se ele é mesmo o rapaz que conheceu. Ellen conta a verdade para Dóris sobre o aplicativo. Lica e Clara discutem. Ellen comemora a decisão de Dóris com as amigas na lanchonete. Tato inventa um sanduíche com o nome de Keyla. Luís e Marta combinam de almoçar juntos. Benê pede para Tina gravar sua performance...