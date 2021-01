MALHAÇÃO VIVA A DIFERENÇA

Cícero deixa a casa de Josefina, e Benê questiona a mãe. Tato cuida de Aldo, que resiste à atenção do filho. Mitsuko afirma que não quer mais saber de Tina. Keyla observa Tato e Aldo. MB desabafa com Lica, que apoia o amigo. Keyla insiste para que Roney converse com Aldo. Marta e Luís pedem que Leide tome conta de MB. Ellen divulga o vídeo feito por Dogão, elogiando Dóris e o Cora Coralina. Flávio afirma a Dóris e Bóris que pedirá o rastreamento do autor do crime cibernético contra a diretora.

FLOR DO CARIBE

Depois da explosão, Duque chama por Cassiano. Maria Adília avisa aos filhos que ficará em Vila dos Ventos por tempo indeterminado. Ester recebe a notícia sobre a explosão da mina. Ester culpa Alberto pela explosão na mina. Carol acredita que Lino está apaixonado por Taís. Carol procura Taís e abre mão de Lino. Taís avisa aos pais que Cassiano sofreu acidente. Mantovani avisa a Ester que Cassiano foi encontrado mas está inconsciente. Alberto assume culpa por explosão na mina. Guiomar enfrenta Alberto.

HAJA CORAÇÃO

Aparício pede ajuda a Bruna para impedir que Fedora assuma a presidência da empresa. Camila assiste ao vídeo gravado por Aparício, incentivando a sobrinha a ficar com Giovanni. Camila beija Giovanni. Bruna e Enéas descobrem que Aparício ajudou Giovanni a viajar com Camila. Carol pede que Apolo assine a alta de Bia. Apolo supera Tamara e conquista a melhor posição para a corrida. Rodrigo e Beto auxiliam Francesca e Tancinha na abertura de uma cantina. Apolo pergunta a Carol o que aconteceu com Afonso. Tamara comemora ao saber que Henrique ama sua mãe e promete ajudá-lo a convencer Beto a aceitar o relacionamento.

A FORÇA DO QUERER

Ivana não consegue contar a Joyce e Eugênio sobre sua transição e diz a Simone que se afastará de casa por um tempo. Silvana disfarça seu jogo no computador para Simone. Ivana se abriga na casa de Nonato. Bibi pede que Rubinho retire as acusações contra Zeca. Cibele promete a Ruy que descobrirá o que Ivana está tomando. Ivana conversa com Nonato sobre seu amor por Cláudio. Edinalva elogia Abel. Jeiza desconfia do comportamento de Zeca. Silvana proíbe Nonato de pegar os pertences de Eurico de sua casa. Zu questiona Ritinha se ela está traindo Ruy com Zeca. Irene invade o carro de Eugênio.