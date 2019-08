Magazine Confira os resumos das novelas deste sábado, 24 de agosto

Órfãos da Terra Fairouz e Rania comemoram a melhora de Dalila. Padre Zoran reage ao saber que Missade não quis reatar com Elias. Jean chega embriagado ao Instituto e todos se preocupam. Benjamin exige que Letícia assuma seu relacionamento com ele. A médica tenta se aconselhar com Zuleika sobre Benjamin. Ali leva Mamede ao médico. Dalila confirma a Fauze que eles s...