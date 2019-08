Magazine Confira os resumos das novelas desta terça-feira, 27 de agosto

Malhação: Toda Forma de Amar Max se irrita com a pergunta de Regina. Filipe socorre Lara e a leva para um hospital. Rita tenta se explicar para Beto e Meg. Karina discute com César por causa de Milena. Serginho sugere que Rita peça a ajuda de Guga para falar com Beto e Meg. Beto pensa em contar o que descobriu para Filipe. Regina questiona Rita sobre a amizade ...