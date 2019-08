Malhação: Toda Forma de Amar

Max confronta Fátima sobre sua conversa com Guga. Serginho afirma a Guga que ele precisa contar a verdade para sua família. Max pede que Regina questione Fátima sobre a pergunta que fez a Guga. Marquinhos arma para prejudicar Raíssa em seu encontro com Montenegro. Sophia se preocupa quando Montenegro aprova a rivalidade entre Nanda e Raíssa. Camelo ajuda Raíssa. Thiago pede Jaqueline em namoro. Milena revela a Daniel que é virgem. Camelo confessa a Nanda que ama Raíssa e termina o namoro com ela. Camelo se declara para Raíssa e os dois se beijam. Max procura Serginho.

Órfãos da Terra

Norberto fica sem graça quando Rania e Santinha o aconselham a chamar a Polícia para denunciar o roubo. Valéria e Camila se divertem na Europa. Bruno tenta consolar Norberto. Fauze fica perturbado quando Fairouz não confirma que Aziz é seu pai. Benjamin e Letícia se amam. Ester atrapalha o namoro de Latifa e Abner. Sara desmaia, e Ali se preocupa. Fairouz e Rania se conhecem. Martin esconde algumas fotos de Bruno. Jean destrata um cliente, e Caetano o afasta da oficina. Sara anuncia sua gravidez. Missade fica sem jeito quando Samir beija sua mão, na frente de Padre Zoran. Helena e Hussein se beijam. Elias se irrita ao ver Padre Zoran com Missade. Dalila desperta do coma.

Bom Sucesso

Sofia inventa que pegou o dinheiro para comprar uma passagem para visitar o pai. Alberto faz Nana pedir desculpas a Paloma. Diogo avisa a Nana que Sofia acobertou Paloma, mas não tem como provar. Alberto confirma para Paloma que irá à feijoada no Cacique de Ramos. Alice fotografa Ramon conversando com Francisca. Ramon demonstra preocupação com Gabriela. Alberto convida Paloma para dormir na mansão, por causa do temporal. Alberto acata a sugestão de Paloma de todos os funcionários jantarem à mesa com eles. Ramon faz companhia aos filhos de Paloma. Nana não gosta de saber que Paloma dormirá em sua casa. Alberto cai na piscina, e Paloma mergulha para buscá-lo.

A Dona do Pedaço

Vivi confronta Otávio e Sabrina. Chiclete comenta com Maria da Paz que sabe onde pode estar seu documento. Agno convida Leandro para sair. Coruja e Paixão armam com Chico para Rock perder a luta. Britney confessa que está magoada com Abel. Vivi discute com Otávio por causa de Sabrina, e Beatriz ouve. Beatriz expulsa Otávio de casa e Vivi conforta a mãe. Marlene e Evelina tentam confortar Maria da Paz. Vivi pede que Zé Hélio não magoe Beatriz e conta sobre a separação da mãe. Márcio e Beto alertam Abel sobre seu desrespeito com Britney. Rock sugere se unir a Téo para se vingar de Jô. Otávio não cede à chantagem de Fabiana. Linda comenta com Maria da Paz que acredita que Jô tenha uma doença.