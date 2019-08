Magazine Confira os resumos das novelas desta quarta-feira, 28 de agosto

Malhação Filipe diz que mandará prender Rita e Tadeu, e Beto se assusta. Marquinhos monta um vídeo vexatório sobre Raíssa e divulga na internet. Rita se irrita com as acusações de Filipe. Lígia vai com Tainá a um abrigo de crianças. Camelo encontra Margarida desmaiada em casa e a leva para o hospital. Camelo e Serginho descobrem que Margarida possui uma doença g...