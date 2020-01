Magazine Confira os resumos das novelas desta quarta-feira, 1º de janeiro de 2020

Malhação Raíssa promete ajudar Nanda a ir para a terapia. Anjinha aceita namorar Tatoo. Raíssa e Camelo se surpreendem com as ideias de Diana. Ivete pressiona Nanda para retomar sua carreira de cantora. Cida acredita que Leila tenha mentido sobre seu encontro com Rui. Nanda tem sua primeira sessão de terapia com Eliane. Aloísio ofende Serginho. Guga pensa em de...