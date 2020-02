Magazine Confira os resumos das novelas da Globo desta segunda-feira (3)

Malhação Chega o dia das apresentações musicais das chapas do grêmio. Raíssa apoia Nanda, que consegue se apresentar. Max revela a Regina que perdeu todo o dinheiro dos dois. Neide sugere que as duas chapas se unam para recuperar a biblioteca da escola. Henrique decide apoiar Andressa, e Fafi se decepciona. Lígia sugere que Rita seja representada por Lara no processo de...