Magazine Confira os principais eventos da semana em Goiânia

Do rock ao clássico da MPB, a programação cultural da semana está diversa e combina com quem prefere não se limitar. Gilberto Gil aporta em Goiânia na terça-feira para fechar a temporada 2019 do Flamboyant In Concert. Na quarta-feira é a vez de Toni Garrido (foto) fazer um show gratuito no Passeio das Águas Shopping, e do cantor Dinho Ouro Preto entoar seus maiores sucess...