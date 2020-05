Magazine Confira os novos filmes franceses disponibilizados pelo Festival Varilux em Casa São 15 novos títulos franceses on-line e de exibição gratuita

A primeira etapa do Festival Varilux em Casa chegou ao fim no dia 18. Mas, para quem gosta do cinema produzido na França, não precisa ficar desanimado. Uma nova leva de filmes volta para agradar os cinéfilos de plantão. São 15 novos títulos que entram para o cartaz do festival on-line e gratuito. Entre eles, Party Girl, vencedor do Prêmio Camera d’Or no Fe...