Magazine Confira os mitos e verdades sobre o colágeno do pé de galinha Parte do frango ganhou popularidade principalmente pela sua abundância de colágeno. Mas quais são os benefícios reais do consumo desse alimento?

Quando o assunto é beleza e prevenção do envelhecimento, um nome figura entre os protagonistas: o colágeno. Na última semana, O POPULAR noticiou que a abundância do colágeno presente no pé do frango é uma das principais razões para a sua recente popularidade, tornando-o a parte mais cara do frango atualmente. Outras propriedades são listadas por portais ligad...