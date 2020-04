Magazine Confira os melhores aplicativos para você malhar no conforto do lar Em tempos de quarentena com academias fechadas, aplicativos podem ser aliados importantes para quem quer manter a boa forma

A primeira coisa a ter certeza é que nada substitui a experiência de um bom profissional de educação física. Com todos os benefícios e riscos da prática esportiva, o contato humano e individualizado é sempre a melhor escolha. Mas com a quarentena e com as academias de portas fechadas, muita gente tem encontrado nos aplicativos de celular um aliado e tanto para a manutenção d...