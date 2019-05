Estreias

Alladin EUA, 2019. Direção de Guy Ritchie. Com Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari. Fantasia, 2h09. 10 anos. Legendado e dublado.

Buriti 2, dubl., às 16h15 e 21h30, e 3D, dubl., às 18h50. Buriti 3, dubl., às 19h10. Cine Ritz 1, dubl., às 13h30 e 16h (domingo, extra às 11h), e 3D, dubl., às 18h30 e 21h. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 19h10 e 21h50, e 3D, dubl., às 13h50 e 16h30. Cinemark Flamboyant 1, 3D, dubl., às 13h10 e 16h, e 3D, leg., às 18h50 e 21h40. Cinemark Flamboyant 5, 3D, dubl., às 15h10 e 18h, e 3D, leg., às 20h50. Cinemark Flamboyant 6, ldubl., às 14h20, 17h10 e 20h, e leg., às 23h (somente sábado). Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 13h, 15h50, 18h40 e 21h30. Cinemark Passeio 6, dubl., às 13h45, 16h30, 19h30 e 22h20 (segunda, terça e quarta, às 13h45, 16h30 e 19h30). Cinemark Passeio 7, 3D, dubl., às 17h50 e 20h50. Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 15h30, 18h15 e 21h (sábado e domingo, extra às 12h45). Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 14h30 e 17h15. Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 13h45, 16h30, 19h15 e 22h. Kinoplex Goiânia 1, 3D, dubl., às 13h10 e 15h50, e 3D, leg., às 18h30 e 21h10. Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 18h e 20h40 (sábado e domingo, às 15h30, 18h10 e 20h50), e leg., às 15h20 (sábado e domingo, às 13h. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 14h20 (somente sábado e domingo). Lumière Araguaia 1, dubl., às 13h30, 18h30 e 21h, e 3D, dubl., às 16h. Lumière Banana 1, dubl., às 13h30, 18h30 e 21h, e 3D, dubl., às 16h. Lumière Banana 3, leg., às 21h. Lumière Portal 1, dubl., às 13h30, 18h30 e 21h, e 3D, dubl., às 16h. Lumière Portal Sul 1, dubl., às 13h30, 18h30 e 21h, e 3D, dubl., às 16h. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 14h55, 18h40 e 21h15. Aladdin é um jovem ladrão que vive de pequenos roubos em Agrabah. Um dia, ele ajuda uma jovem a recuperar um valioso bracelete, sem saber que ela na verdade é a princesa Jasmine. Aladdin logo fica interessado nela, que diz ser a criada da princesa. Ao visitá-la em pleno palácio e descobrir sua identidade, ele é capturado por Jafar, o grão-vizir do sultanato, que deseja que ele recupere uma lâmpada mágica, onde habita um gênio capaz de conceder três desejos ao seu dono.

Hellboy EUA, 2019. Direção de Neil Marshall. Com David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane. Fantasia de ação, 2h01. 16 anos. Legendado e dublado.

Buriti 3, dubl., às 21h45. Buriti 6, dubl., às 16h50 e 19h20. Cinemark Passeio 2, dubl., às 19h20 e 22h. Cinemark Passeio 3, dubl., às 14h. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 14h25, 19h25 e 22h. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 13h15, 16h10, 19h e 21h45. Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 19h, e leg., às 21h30. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 18h50 e 21h25. Depois de chegar à Terra ainda criança, após ser invocado por um feiticeiro contratado pelo governo nazista, Hellboy foi criado como um filho por Trevor Bruttenholm, um professor que estava no local no momento em que emergiu do inferno. Já adulto, Hellboy torna-se um aliado dos humanos na batalha contra monstros de todo tipo. Quando a poderosa feiticeira Nimue, também conhecida com a Rainha Sangrenta, insinua seu retorno, ele logo é convocado para enfrentá-la.

Brightburn, Filho das Trevas (Brightburn) – EUA, 2019. Direção de David Yarovesky. Com Elizabeth Banks, David Denman, Jackson Dunn. Terror, 1h31. 16 anos. Legendado e dublado.

Buriti 3, dubl., às 17h15. Buriti 5, dubl., às 18h50. Buriti 6, dubl., às 21h50. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 18h05, 20h05 e 22h05. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 14h (exceto sábado e domingo), 16h15 e 21h (sábado, extra às 23h15). Quando uma criança alienígena cai no terreno de um casal da parte rural dos Estados Unidos, eles decidem criar o menino como seu filho. Porém, ao começar a descobrir seus poderes, ao invés de virar um herói para a humanidade, ele passa a aterrorizar a pequena cidade onde vive, tornando-se uma força obscura na Terra.

Histórias Estranhas Brasil, 2019. Direção de Marcos DeBrito e Ricardo Ghiorzi. Com Fernando Mantelli, Pitti Sgarbi, Carina Dias. Terror de fantasia, 1h15. 16 anos.

Cinemark Flamboyant 2, às 18h30 (exceto sábado e domingo). Uma coletânea de oito contos que apresentam as mais variadas abordagens do horror, do bizarro e do inexplicável, como bruxas, demônios e serial-killers. As histórias são: Ninguém, A Mão, Mulher Ltda., No Trovão, na Chuva ou na Tempestade, Os Enamorados, Invisível, Sete Minutos para a Meia-noite e Apóstolos.

O Chalé É uma Ilha Batida de Vento e Chuva Brasil, 2019. Direção de Letícia Simões. Documentário, 1h32. Livre.

Cine Cultura, às 17h. Uma homenagem ao romancista Dalcídio Jurandir (1909-1979) que, enquanto escrevia os livros que compõem sua saga de dez volumes, subia e descia o Rio Tapajós de barco para trabalhar como inspetor de escola. Nos livros, conta a saga de Alfredo, da infância em Cachoeira do Arari aos percalços da vida adulta em Belém, culminando no retorno à Ilha de Marajó.

Inferninho Brasil, 2019. Direção de Guto Parente e Pedro Diógenes. Com Yuri Yamamoto, Démick Lopes, Samya de Lavor. Comédia dramática, 1h22. 12 anos.

Cine Cultura, , às 18h30. Deusimar, a dona do Inferninho, um bar que é mais um refúgio, quer ir embora para um lugar distante. Jarbas, um marinheiro que acaba de chegar, quer ficar. Um amor começa a nascer entre os dois capaz de mudar tudo, desde suas vidas, ao bar e as pessoas em volta deles.

Longa Jornada Noite Adentro (Di Qiu Zui Hou de Ye Wan) – China e França, 2019. Direção de Bi Gan. Com Tang Wei, Huang Jue, Sylvia Chang. Drama, 2h18. 12 anos. Legendado.

Cine Cultura, às 20h10. Luo Hongwu volta para sua cidade natal depois ter ficado impune por um assassinato que cometeu há 12 anos. As memórias da mulher que matou voltam à tona. O passado, o presente, a realidade e a imaginação começam a se confrontar.

Em cartaz

Kardec Brasil, 2019. Direção de Wagner de Assis. Com Leonardo Medeiros, Guilherme Piva, Genézio de Barros. Drama biográfico, 1h50. 12 anos.

Buriti 4, às 14h30 e 19h. Cineflix Aparecida 3, às 16h55. Cinemark Flamboyant 3, às 13h30, 16h30, 19h10 e 22h. Cinemark Passeio 7, às 12h50 e 15h15. Cinépolis Cerrado 4, às 15h45 e 18h30. Kinoplex Goiânia 2, às 13h40, 16h, 18h20 e 20h40. Lumière Araguaia 3, às 14h10, 16h30, 18h45 e 21h. Lumière Banana 4, às 14h e 18h45 (sábado, às 16h30 e 21h15). Lumière Portal 3, às 16h30 e 18h45. Lumière Portal Sul 2, às 16h30 e 21h. A jornada de Allan Kardec, nascido Hypolite Leon Denizard Rivail, desde quando trabalhava como educador em Paris até iniciar seu processo de codificação do espiritismo ao lado de sua esposa Amélie-Gabrielle Boudet.

John Wick 3: Parabellum (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) – EUA, 2019. Direção de Chad Stahelski. Com Keanu Reeves, Asia Kate Dillon, Ian McShane. Ação, 2h11. 16 anos. Legendado e dublado.

Buriti 3, dubl., às 14h40. Buriti 4, dubl., às 21h15. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 19h30 e 22h10. Cinemark Flamboyant 4, leg., às 12h55, 15h50, 19h05 e 22h10 (segunda, às 12h50 e 15h50; quarta, às 15h50, 19h e 22h10). Cinemark Flamboyant 7, leg., às 13h50 e 17h (somente terça). Cinemark Passeio 1, dubl., às 15h30, 18h20 e 21h15. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 14h45, 17h45 e 20h45. Kinoplex Goiânia 3, leg., às 15h55, 18h40 e 21h20. Lumière Araguaia 2, dubl., às 15h, 18h e 21h. Lumière Banana 4, dubl., às 16h10 e 21h (sábado, às 14h e 18h45). Lumière Portal 3, dubl., às 21h. Lumière Portal Sul 3, dubl., às 18h45 e 21h15. Após assassinar o chefe da máfia Santino d’Antonio no Hotel Continental, John Wick passa a ser perseguido pelos membros da Alta Cúpula sob a recompensa de 14 milhões de dólares. Agora, ele precisa unir forças com antigos parceiros que o ajudaram no passado enquanto luta por sua sobrevivência.

UglyDolls EUA, 2019. Direção de Kelly Asbury. Animação, 1h27. Livre. Dublado.

Cineflix Aparecida 5, às 13h35. Cinemark Flamboyant 5, às 12h50. Cinemark Passeio 1, às 13h15. Cinépolis Cerrado 7, às 12h30 (somente sábado e domingo). Lumière Araguaia 5, às 14h30 e 16h30 (quarta, às 14h e 16h30). Lumière Banana 3, às 14h30. Lumière Portal Sul 3, às 13h30, 15h15 e 17h. Multicine Cidade Jardim 1,. às 14h30. Os UglyDolls Moxy, Wage, Babo, Ice-Bat e Wedgehead rumam ao Instituto da Perfeição com o desejo de serem amados mesmo sendo diferentes. Subvertendo a ideia do feio como um adjetivo negativo, a animação mostra que não é preciso ser perfeito para ser incrível.

Cemitério Maldito (Pet Sematary) – EUA, 2019. Direção de Kevin Kölsch e Dennis Widmyer. Com Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow. Terror, 1h41. 16 anos. Legendado e dublado.

Buriti 1, dubl., às 17h30. Cine Ritz 2, dubl., às 19h. Cinemark Passeio 6, dubl., às 22h15 (somente segunda, terça e quarta). Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 21h30. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 16h50. A família Creed muda-se para uma nova casa no interior, localizada nos arredores de um antigo cemitério amaldiçoado usado para enterrar animais de estimação, mas que já foi usado para sepultamento de indígenas. Algumas coisas estranhas começam a acontecer, transformando a vida cotidiana dos moradores em um pesadelo.

Pokémon: Detetive Pikachu

(Pokémon Detective Pikachu) – EUA e Japão, 2019. Direção de Rob Letterman. Aventura em live action, 1h45. 10 anos. Legendado e dublado.

Buriti 2, dubl., às 14h. Buriti 4, dubl., às 16h50. Buriti 6, dubl., às 14h10. Cine Ritz 2, dubl., às 17h. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 14h. Cinemark Flamboyant 2, dubl., às 13h40 (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 4, dubl., às 14h45 (somente terça). Cinemark Flamboyant 7, dubl., às 13h05 e 15h30 (hoje, sexta e segunda; sábado e domingo, às 12h40 e 15h30; quarta, às 4h15). Cinemark Passeio 2, dubl., às 14h30 e 17h (sábado e domingo, extra às 12h). Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 13h. Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 14h30. Lumière Araguaia 5, dubl., às 18h45 e 21h. Lumière Banana 3, dubl., às 16h45 e 19h. Lumière Portal 3, dubl., às 14h20. Lumière Portal Sul 2, dubl., às 14h e 19h. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 16h30. O desaparecimento do detetive Harry Goodman faz com que seu filho Tim parta a sua procura. Ao seu lado, ele conta com Pikachu, o antigo parceiro pokémon de seu pai, que perdeu a memória recentemente. Juntos, eles percorrem as ruas da metrópole de Ryme City, onde humanos e pokémons vivem em harmonia... por enquanto.

Vingadores: Ultimato (Avengers: Endgame) – EUA, 2019. Direção de Joe e Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Brie Larson, Josh Brolin, Chris Pratt. Fantasia, 3h01. 10 anos. Legendado e dublado.

Buriti 1, dubl., às 14h e 19h40. Buriti 5, dubl., às 15h20 e 20h45. Cine Ritz 2, dubl., às 13h30 e 21h. Cine Ritz 2, dubl., às 10h (somente domingo). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 14h40. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 19h e 22h25, e 3D, dubl., às 15h35. Cinemark Flamboyant 4, leg., às 17h15 (somente terça). Cinemark Flamboyant 7, leg., às 18h10 e 21h50 (exceto terça; quarta, às 16h45 e 20h30). Cinemark Flamboyant 8, 3D, dubl., às 13h, 16h45 e 20h30 (terça, às 14h15, 18h10 e 21h50; quarta, às 14h10, leg.). Cinemark Passeio 3, 3D, dubl., às 16h45 e 20h30. Cinemark Passeio 5, 3D, dubl., às 14h15, 18h e 21h40. Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 20h15.Cinépolis Cerrado 6, 3D, dubl., às 13h30, 17h30 e 21h15. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 16h40 (sábado e domingo, às 17h), e leg, às 13h e 20h20 (sábado e domingo, somente às 20h30). Lumière Araguaia 4, dubl., às 13h30, 17h e 20h30 (hoje, às 14h, 17h30 e 21h). Lumière Banana 2, dubl., às 13h, 16h30 e 20h (quarta, às 13h e 16h30). Lumière Portal 2, dubl., às 13h, 16h30 e 20h. Lumière Portal Sul 4, dubl., às 13h30, 17h e 20h30. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, dubl., às 15h55 e 20h30. Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers e Natasha Romanov precisam liderar a resistência contra o titã louco.

De Pernas para o Ar 3 Brasil, 2019. Direção de Julia Rezende. Com Ingrid Guimarães, Maria Paula, Bruno Garcia, Denise Weinberg, Samya Pascotto. Comédia, 1h48. 14 anos.

Kinoplex Goiânia 3, às 13h30. O sucesso da franquia Sex Delícia faz com que Alice rode o mundo, visitando os mais diversos países em uma correria interminável. Sem tempo para se dedicar à família, quem assume a casa é seu marido João, que cuida dos filhos Paulinho e Clarinha, de apenas 6 anos. Cansada de tanta agitação, Alice decide se aposentar e entregar o comando dos negócios a sua mãe, Marion. Porém, o surgimento de Leona, uma jovem competidora, faz com que mude seus planos.

Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos Brasil e Portugal, 2019. Direção de João Salaviza e Renée Nader Messora. Documentário, 1h54. Livre.

Cine Cultura, às 14h50. Ihjãc é um jovem do povo craô, aldeia indígena Pedra Branca, localizada em Itacajá (TO). Depois de ser surpreendido pela visita do espírito de seu falecido pai, ele se sente na obrigação de organizar uma festa de fim de luto, comemoração tradicional da comunidade.