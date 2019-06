Magazine Confira os horários dos shows do último dia de Villa Mix Goiânia A primeira atração deve subir ao palco às 13h deste domingo (30)

O cantor Jefferson Moraes abre a programação de shows do Festival Villa Mix Goiânia neste domingo, com apresentação marcada para 13 horas. O sertanejo também foi responsável por começar o primeiro dia de festa. Os portões serão abertos às 12 horas no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Logo depois será a vez da dupla Bruno & Marrone, às 14h10. A terceira aprese...