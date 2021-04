Magazine Confira os filmes sobre os 521 anos da descoberta do Brasil As plataformas de streaming trazem alguns filmes que dá para entender um pouco como foram os anos iniciais da presença portuguesa em solo brasileiro

Nesta quinta-feira, são celebrados os 521 anos da “descoberta” do Brasil pelos portugueses, quando a frota comandada por Pedro Álvares Cabral aportou no sul da Bahia. Ao contrário de outros fatos históricos, o tema descobrimento em si não despertou muito o interesse da indústria cinematográfica, mas as plataformas de streaming trazem alguns filmes que dá para...