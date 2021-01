Magazine Confira os filmes em cartaz nos cinemas de Aparecida de Goiânia

O Mensageiro do Último Dia(The Empty Man) - EUA, 2020. Direçãao de David Prior, Com James Badge Dale, Stephen Root, Joel Courtney. Suspense, 2h17. Dublado. 16 anos. Buriti 3 14h50, 17h40 e 20h30 (exceto domingo). Cineflix Aparecida 3 14h40. Cineflix Aparecida 4 18h50 e 21h40. Quando um grupo de adolescentes de uma pequena cidade come...