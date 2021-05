Magazine Confira os filmes disponíveis no streaming para entender a escravidão A situação do negro no País não mudou muito – basta ver os indicadores sociais e as notícias publicadas na imprensa

Oficialmente, comemora-se nesta quinta-feira (13) o fim da abolição da escravidão no Brasil – foi em 13 de maio de 1888 que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Para chegar a isso, foi preciso muita luta e pressão internacional. De lá para cá, a situação do negro no País não mudou muito – basta ver os indicadores sociais e as notícias publicadas na imprensa...