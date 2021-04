Magazine Confira os filmes disponíveis no streaming para assistir no Dia da Mentira É fato que a mentira é tema recorrente das produções da indústria cinematográfica

Nesta quinta-feira, comemora-se mais um Dia da Mentira, data que surgiu na Europa. No Brasil, tem-se que o 1º de abril entrou para o calendário depois que o jornal mineiro A Mentira publicou a falsa notícia da morte de d. Pedro, desmentida no dia seguinte. Anos mais tarde, convocou os credores para um acerto de contas no dia 1º de abril de 1850 em um local inex...