SEXTA-FEIRA

NOITE

Corais da Legião da Boa Vontade (LBV) - Na praça de alimentação do Shopping Cerrado, a partir das 18h30. Entrada franca. Avenida Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário.

O Projeto Grande Hotel Vive o Choro (Chorinho) -

No Grande Hotel, a partir das 19h30, no palco os cantores goianos Fausto Noleto e Grupo, Caramuru Brandão e Hugo Baltazar, e Grupo Coró de Pau. Entrada franca. Rua 3, com Avenida Goiás.

Gavi - No Abrigô Coletivo, a partir às 20 horas. Ingresso: R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (bilheteria). Rua 260, 661, Setor Universitário.

Terra Cabula - No Teatro Sesc Centro, a partir das 20 horas. Ingresso: R$ 23 (inteira); R$ 10,50 (conveniado); R$ 8,50 (trabalhador do comércio e dependentes). Rua 15, esquina com Rua 19, nº 137, Centro.

Overdriver Duo - No Bolshoi Pub, a partir das 21 horas. Ingresso: R$ 120 (inteira, bilheteria). Rua T-53, esquina com Av. T-2, Setor Bueno.

Juca Culatra e DJs Bruno Caveira e Gabi Matos - No Evoé Café, a partir das 19 horas. Ingresso: R$ 10 (até 21 horas). Rua 91, nº 489, Setor Sul.

DJs Diefentaler, Lipe Trancoso e Ally – No Soho Hookah Lounge, a partir das 21 horas. R. 1136, nº 223, Setor Marista.

Maria Eugênia, Pádua, TomChris, Luiz Augusto, Amaury Garcia e Xexéu - Na Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal em Goiás, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 60 (inteira). Avenida T-1, Qd 53, Lt 1/22, Setor Bueno.

Yas & The High Groove - No Lowbrow Lab Arte & Boteco, a partir das 23 horas. Ingresso: R$ 15 (até às 21 horas) e R$ 20 (após às 21 horas). Rua 115, nº 1.684, Setor Sul.

Royal Inc - No Vilão Premium, a partir das 22 horas. Ingresso: R 50 (masculino) e R$ 30 (feminino). Av. 136 Executive Tower, 960, Setor Marista.

Banda Levemente Sensual e DJ Lagoa – No Tabú - Cervejas Especiais, a partir das 22 horas. Rua 140, nº 127, Setor Marista.

TEATRO

Queenshow - No Espaço Sonhus, hoje e amanhã, sempre às 20h30, com o ator Rick Jader. O ingresso deve ser trocado por um brinquedo. Rua 18 com Rua 21, Centro.

EXPOSIÇÃO

Exposição Acervo MAC - Com obras de mais de 30 artistas do acervo do Museu de Arte Contemporânea de Goiás, na sede do museu. Visitação: de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Entrada franca. GO-020, km 0, saída para Bela Vista. Até 5 de fevereiro de 2020.

Goianidades Isolantes – Exposição de tape art, com trabalhos em fita adesiva dos artistas plásticos Jullyanderson Carvalho e João Paulo Pigosso. No Museu da Imagem e do Som (MIS) de Goiás, de terça a sexta-feira, das 9 às 17h30. Entrada franca. Centro Cultural Marietta Telles Machado, Praça Cívica, nº 2, Centro. Informações: 98289-5691. Até dia 29.

Geração 80 no Acervo do CCUFG – Com trabalhos de diversos artistas, sob curadoria de Aguinaldo Coelho. No Centro Cultural UFG, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Entrada franca. Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário. Até 20 de dezembro.

Exposição Reboot - Trabalhos em ilustração, com referências à cultura pop dos anos 1981, de Filipe Fliperama. No Lowbrow Lab Arte & Boteco, visitação de quarta-feira a sábado, das 19 horas à meia-noite, com entrada franca. Rua 115, nº 1.684, Setor Sul. Informações: 3991-6175. Até 1º de dezembro.

Goiânia em Pequenos Formatos – Com trabalhos de artistas como Antônio Vieira, Lurdes de Deus, Helena Vasconselos, Nonatto Coelho, Deni Vilela, Fé Córdula, Tolentino, Dôia, entre outros. No Espaço Cultural do CRD, em horário comercial. Entrada franca. Avenida Paranaíba, nº 640, Centro. Até dia 29.

CINEMA

3ª edição do Lanterna Mágica - Festival Internacional de Animação – Animações, entre curtas e longas metragens, de mais de 50 países estão em cartaz no Cine Cultura. Ingresso: Quanto vale a mostra? (a partir de R$ 2). Praça Cívica, Centro. Até domingo.

INFANTIL

Voo Virtual de Balão - Passeio que simula um voo de verdade sobrevoa pontos de Goiânia e até de outros países. Sempre das 10 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, e das 14 às 20 horas aos domingos. A atração é gratuita e sem restrição de idade. Até o final de dezembro.

SÁBADO

TARDE

Nóys é Nóys - No Quintal do Jajá, a partir das 12 horas. O grupo é formado por Xexéu (vocais e violão), Leleco (cavaco), Venâncio (trompete), Antão (baixo), Maurão (cajón), Rodrigo (pandeiro) e Zé Aguilar (surdo). Valor: R$ 38 por pessoa. Rua 15, nº 538, Centro.

NOITE

Rising Power - No Bolshoi Pub, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 40 (inteira, bilheteria). Rua T-53, esquina com Av. T-2, Setor Bueno.

DJ Alan Honorato - No Tabú - Cervejas Especiais, a partir das 22 horas. Rua 140, nº 127, Setor Marista.

Henrique & Rangel - No Vilão Premium, a partir das 22 horas. Av. 136 Executive Tower, 960, Setor Marista.

DJs Pedro, Fabrício Rodrigues, Shavozo e Oliver – No Pulsar Club, a partir das 23 horas. Ingresso: R$ 45. Rua 115, nº 1.038, Qd. F-39, Lt. 132, Setor Sul.

Elen Lara e Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás - No Teatro Escola Basileu França, sábado, às 20 horas, e domingo, às 11 horas. Ingresso: R$ 40. Av. Universitária, nº 1.750, Setor Leste Universitário.

DANÇA

Nem a Morte nos Separa - Com o grupo Solo de Dança. Na Praça do Crimeia Leste, às 17 horas. O espetáculo celebra os 23 de anos de estrada do grupo Solo e tem direção de Lázaro Tuim, da Cia. de Teatro Nu Escuro. A entrada é franca.

TEATRO

Contos de Além-Mar - Com o Grupo Teatro Destinatário. Na Biblioteca Sesc Centro, às 15 horas. Entrada franca. Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714.

Palavras de João... – Com o Grupo Cena Empresarial – No Teatro Sesc Centro, às 16 horas. Ingresso: R$ 5 (trabalhador do comércio e dependentes), R$ 15 (inteira), R$7,50 (meia) e R$ 6,50 (conveniado). Rua 15, esquina com Rua 19, Centro.

DOMINGO

CONCERTO

Orquestra Filarmônica de Goiás - No Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer, às 11 horas. Entrada franca. GO-020, km 0, saída para Bela Vista de Goiás.

TARDE

Grupo Saia Rodada, Guilherme & Benuto e Higor & Henrique - No espaço Deu Praia, às 17 horas. Ingresso: R$ 60, mediante a doação de 2 kg de alimento não-perecível. Rua 119, ao lado da BR-153, Jardim Goiás.

NOITE

Ousel e Urumbeta do Espaço - No Monkey Pub, a partir das 18 horas. Entrada franca. Rua 242, nº 222, Setor Universitário. Informações: 99253-3332.

Grupo de Samba M’bandi – No Dox Garden, a partir das 18 horas. Ingresso: R$ 10. Rua 145, nº 511, Setor Marista.

Os Meninos e DJ Alan Honorato - No Tabú - Cervejas Especiais, a partir das 19 horas. Rua 140, nº 127, Setor Marista.

Jefferson Moraes e DJs Dhener Lima e Renato Borges - No Vilão Premium, a partir das 22 horas. Av. 136, nº 960, Ed. Executive Tower, Setor Marista.

DJs Mítico, Mucio, Ally e P. Lukas - No Soho Hookah Lounge, a partir das 21 horas. Rua 1.136, nº 223, Setor Marista.

DJ Henrique de Ferraz – No Royal Conceito Hookah, a partir das 22 horas. Rua 140, nº 127-1, Setor Marista.