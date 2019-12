Magazine Confira os destaques culturais deste sábado

Tarde Grupo M’bandi comanda roda de samba O grupo M’bandi é uma das atrações da 3ª edição do Samba no Terreno, neste sábado, a partir das 12 horas, no Instituto Fará Imorá. A banda é formada por Anna Dendê, Evelin Cristina, Janaina Lee, Marina Beat, Letícia Betarello e Rebeca Barbosa. No repertório, sucessos de Clara Nunes, Glória Bonfim, Lec...