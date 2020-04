O escritor Italo Calvino já dizia que “um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer”. No livro Por Que Ler os Clássicos, ele avalia o tema e fala de seus autores preferidos. A obra é uma das muitas publicações do gênero que já estão disponíveis em e-books, facilitando a leitura de quem está em casa e quer enriquecer esses dias de quarentena.

Retornar a leituras antigas pode trazer novas interpretações. No formato digital, o livro traz as vantagens da praticidade de não precisar sair de casa para a aquisição e, em muitos deles, de maneira barata ou até mesmo com download gratuito. Grandes obras ganharam reedições em coleções de domínio público e estão disponíveis em bibliotecas on-line. Para ajudar a formar sua estante virtual, selecionamos alguns livros clássicos que merecem ser lidos ou relidos no celular, em leitores portáteis ou no computador.

Sagarana

O livro marcou o início da carreira literária de João Guimarães Rosa e é um dos maiores clássicos da literatura do século 20. Reúne nove contos que se tornaram imortais. A partir dele, o sertão e o regionalismo frequentam as publicações do autor.

A Metaformose

O surrealismo está presente na obra de Franz Kafka. O personagem que se transforma em inseto tem uma narrativa de naturalidade. A novela vai apresentando outras transformações na vida desse homem, como sua adaptação à nova vida em família.

A Legião Estrangeira

A coletânea reúne 13 contos de Clarice Lispector. Também perfeitos para o atual momento, já que as narrativas passam pelas relações humanas e seus cotidianos, solidão, velhice, amizade, solidariedade e relacionamento familiar.

O Livro dos Abraços

Sentimentos e afetividades do povo que vive na América Latina são o foco do livro de Eduardo Galeano. Em linguagem poética, o autor reúne histórias que foi colecionando em viagens ou que imaginou. Prova que a memória vai sendo construída a partir de pequenos momentos vividos.

A Grande Arte

Rubem Fonseca faz um romance policial com assassinato para abordar a sexualidade, o submundo do crime e os devaneios da elite da sociedade. Mais uma obra em que ele retrata a violência urbana.

Crime e Castigo

Livro do século 19, escrito por Dostoiévski, está entre os clássicos dos suspenses psicológicos, com edições em todos os cantos do mundo e também em versão digital. Narrativa de um crime e da memória que atormenta o criminoso e passa a buscar o perdão e a paz espiritual.

Em Busca do Tempo Perdido

O romance de Marcel Proust, distribuído em sete volumes, está entre os principais livros da literatura universal. Guerra e arte se misturam nas narrativas. Há traduções feitas por nomes como Manuel Bandeira, Mario Quintana, Carlos Drummond de Andrade e Mario Sergio Conti.

Dom Casmurro

O clássico romance de Machado de Assis também está disponível em e-book. As críticas socias do autor se tornam atuais, além dos questionamentos sobre ciúme e traição. A leitura ajuda na reflexão de quem está em busca de um novo sentido para a vida.

Guerra e Paz

Lev Tolstoy conta a história da Rússia no século 19 em mais de mil páginas. O texto também relata detalhes das festas nos grandes salões da aristocracia e as intrigas amorosas. Passeia ainda pelo gênero da ficção. Há versões abreviadas.

O Conde de Monte Cristo

Alexandre Dumas aborda temas como amor, amizade, liberdade, traição e vingança nesse clássico romance. A trama é inspirada na vida do sapateiro Pierre Picaud, que é preso após ser traído por um amigo.

O Pequeno Príncipe

O clássico de Antoine de Saint-Exupéry é um dos livros com maior número de traduções pelo mundo e também tem versão digital. As aventuras narradas pelo personagem central pretendem fazer refletir sobre o valor que se deve dar às pequenas coisas.

Alice no País das Maravilhas

A principal obra infantil de Lewis Carroll continua popular e é uma das mais lidas também por adultos. Aventura e muita imaginação esperam o leitor, tanto o iniciante quanto aquele velho conhecido do romance que pode novamente embarcar nessa viagem fantástica e divertida.

Vinte Mil Léguas Submarinas

Destaque entre as obras de Júlio Verne, o livro faz uma expedição com um misterioso monstro que aterroriza os mares e tripulantes de navios. A imaginação do autor em sua ficção científica mistura a tecnologia com a preocupação com a fauna e a geografia marítimas.