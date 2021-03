Magazine Confira onde assistir aos 15 filmes que encabeçam a lista de indicados ao Oscar 2021 Entre as opções estão Mank, Mulan, Os 7 de Chicago e Borat: A Fita de Cinema Seguinte

Em um ano de transformações na indústria e distribuição audiovisual, os estúdios de cinema apostam cada vez mais no streaming. Na lista dos filmes que concorrem ao Oscar 2021, anunciada no início da semana pela Academia de Artes e Ciência Cinematográficas, diversas produções já estão disponíveis nas plataformas digitais. É o caso, por exemplo, de Mank, do cin...