Magazine Confira o teaser da versão live-action de Caverna do Dragão Adaptação do desenho fenômeno nas décadas de 80 e 90 para a telona será em live-action

Depois de algumas imagens terem sido vazadas durante a semana, foi confirmada, pelo site Omelete, a informação de uma adaptação live-action do clássico desenho Caverna do Dragão. De acordo com o site especialista em cinema e cultura nerd, as imagens estão relacionadas a uma ativação de marca que será revelada na próxima terça-feira (14). As fotos que circulam pe...