Magazine Confira o roteiro de onde comemorar o Dia dos Namorados

Bienna O restaurante espera pelos namorados, a partir das 19 horas, com show do cantor Arthur Henrique. Será oferecida uma sobremesa por casal: Gâteau de Bienna – pudim de creme de avelã servido com gelato artesanal de leite. O cardápio será à la carte. Av. Mutirão, nº 2.653, Ed. Órion Business. Informações: 99843-4531. Birras e Tapas Gastrobar ...