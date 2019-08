Magazine Confira o roteiro de lazer neste fim de semana na Grande Goiânia

SEXTA-FEIRA TEATRO Guerrilheiras ou Para Terra Não há Desaparecidos – No teatro do Centro Cultural UFG, às 20 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Avenida Universitária, nº 1.533, Setor Universitário. Fantástica Máquina Humana – Com grupo Sonhus Teatro Ritual. No Espaço Sonhus, às 20 horas. Ingresso: 1 kg de alimento não perecível. ...