Magazine Confira o roteiro de lazer neste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TEATRO Dramas ao Cubo – Com Cia. de Teatro Nu Escuro. Na Feira da Praça do Jacaré, às 18 horas (Bloco 1) e às 20 horas (Bloco 2). Entrada franca. Praça do Jacaré, Setor Crimeia Oeste. O Domador de Animais – Espetáculo circense. Sob a lona do Circo Basileu França, às 20 hroas. Ingresso: ...