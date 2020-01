Magazine Confira o roteiro de lazer deste fim de semana em Goiânia

HOJE TEATROUma História de Amor ou um Rato Astronauta – Com Grupo Zabriskie. No Teatro Sesc Centro, às 17 horas. Ingressos: R$ 5 (trabalhador do comércio e dependentes), R$ 15 (inteira) e R$ 6,50 (conveniado). Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714. FEIRABook Lovers Kids – No Piso 2 do shopping Flam...